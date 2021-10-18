LIST: Several colleges, universities waiving application fees for Alabama students this week
Published: Oct. 18, 2021 at 8:00 AM CDT
MONTGOMERY, Ala. (WTVM) - Many high school students in Alabama will be applying to college this week as a part of Alabama College Application Week 2021.
According to the Alabama Department of Education, the following colleges and universities have waived fees from October 18 - 22:
- Alabama A&M University - Alabama
- Alabama State University - Alabama
- Allen University - South Carolina
- Andrew College - Georgia
- Athens State University - Alabama
- Auburn University – Alabama
- Auburn University at Montgomery - Alabama
- Belmont Abbey College - North Carolina
- Birmingham Southern College – Alabama
- Cumberland University - Tennessee
- Edward Waters University - Florida
- Faulkner University - Alabama
- Florida Southern College - Florida
- Georgia Institute of Technology - Georgia
- Georgia Southwestern State University - Georgia
- Huntingdon College - Alabama
- Jacksonville State University - Alabama
- Lander University - South Carolina
- Lincoln Tech - Tennessee
- Lipscomb University - Tennessee
- Marion Military Institute - Alabama
- Maryville College - Tennessee
- Mercer University – Georgia
- Miles College - Alabama
- Mississippi College - Mississippi
- Ohio University - Ohio
- Samford University - Alabama
- Sewanee: The University of the South - Tennessee
- Spring Hill College - Alabama
- Stillman College - Alabama
- Talladega College - Alabama
- Tennessee Technological University - Tennessee
- Troy University - Alabama
- Tuskegee University - Alabama
- Union University – Tennessee
- University of Alabama – Alabama
- University of Alabama at Birmingham – Alabama
- University of Dayton - Ohio
- University of Alabama in Huntsville - Alabama
- University of Mobile - Alabama
- University of Montevallo - Alabama
- University of New Orleans - Louisiana
- University of North Alabama - Alabama
- University of South Alabama – Alabama
- University of West Alabama – Alabama
- Wofford College- South Carolina
- Alabama Community College System – Alabama
- Bevill State Community College - Alabama
- Bishop State Community College - Alabama
- Calhoun Community College - Alabama
- Central Alabama Community College – Alabama
- Chattahoochee Valley Community College - Alabama
- Coastal Alabama Community College – Alabama
- Drake State Community & Technical College – Alabama
- Enterprise State Community College - Alabama
- Gadsden State Community College - Alabama
- Jefferson State Community College - Alabama
- Lawson State Community College - Alabama
- Lurleen Wallace Community College - Alabama
- Northeast Alabama Community College - Alabama
- Northwest Shoals Community College - Alabama
- Reid State Technical College - Alabama
- Shelton State Community College - Alabama
- Snead State Community College - Alabama
- Southern Union State Community College - Alabama
- Trenholm State Community College - Alabama
- Wallace Community College-Dothan - Alabama
- Wallace Community College-Selma - Alabama
- Wallace Community College-Hanceville - Alabama
Some schools will require recodes. You can find them here.
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