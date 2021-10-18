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LIST: Several colleges, universities waiving application fees for Alabama students this week

(Source: Pixabay)
By Leonard Hall
Published: Oct. 18, 2021 at 8:00 AM CDT
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MONTGOMERY, Ala. (WTVM) - Many high school students in Alabama will be applying to college this week as a part of Alabama College Application Week 2021.

According to the Alabama Department of Education, the following colleges and universities have waived fees from October 18 - 22:

  • Alabama A&M University - Alabama
  • Alabama State University - Alabama
  • Allen University - South Carolina
  • Andrew College - Georgia
  • Athens State University - Alabama
  • Auburn University Alabama
  • Auburn University at Montgomery - Alabama
  • Belmont Abbey College - North Carolina
  • Birmingham Southern College – Alabama
  • Cumberland University - Tennessee
  • Edward Waters University - Florida
  • Faulkner University - Alabama
  • Florida Southern College - Florida
  • Georgia Institute of Technology - Georgia
  • Georgia Southwestern State University - Georgia
  • Huntingdon College - Alabama
  • Jacksonville State University - Alabama
  • Lander University - South Carolina
  • Lincoln Tech - Tennessee
  • Lipscomb University - Tennessee
  • Marion Military Institute - Alabama
  • Maryville College - Tennessee
  • Mercer UniversityGeorgia
  • Miles College - Alabama
  • Mississippi College - Mississippi
  • Ohio University - Ohio
  • Samford University - Alabama
  • Sewanee: The University of the South - Tennessee
  • Spring Hill College - Alabama
  • Stillman College - Alabama
  • Talladega College - Alabama
  • Tennessee Technological University - Tennessee
  • Troy University - Alabama
  • Tuskegee University - Alabama
  • Union University Tennessee
  • University of Alabama Alabama
  • University of Alabama at Birmingham Alabama
  • University of Dayton - Ohio
  • University of Alabama in Huntsville - Alabama
  • University of Mobile - Alabama
  • University of Montevallo - Alabama
  • University of New Orleans - Louisiana
  • University of North Alabama - Alabama
  • University of South Alabama Alabama
  • University of West Alabama Alabama
  • Wofford College- South Carolina
  • Alabama Community College System Alabama
  • Bevill State Community College - Alabama
  • Bishop State Community College - Alabama
  • Calhoun Community College - Alabama
  • Central Alabama Community College Alabama
  • Chattahoochee Valley Community College - Alabama
  • Coastal Alabama Community College Alabama
  • Drake State Community & Technical College – Alabama
  • Enterprise State Community College - Alabama
  • Gadsden State Community College - Alabama
  • Jefferson State Community College - Alabama
  • Lawson State Community College - Alabama
  • Lurleen Wallace Community College - Alabama
  • Northeast Alabama Community College - Alabama
  • Northwest Shoals Community College - Alabama
  • Reid State Technical College - Alabama
  • Shelton State Community College - Alabama
  • Snead State Community College - Alabama
  • Southern Union State Community College - Alabama
  • Trenholm State Community College - Alabama
  • Wallace Community College-Dothan - Alabama
  • Wallace Community College-Selma - Alabama
  • Wallace Community College-Hanceville - Alabama

Some schools will require recodes. You can find them here.

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