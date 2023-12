What players filled up the box score yesterday in the NBA? Continue reading for a recap of the top performers, including leaders in multiple stat categories.

December 17 Points Leaders

Name Team Opponent Points Paolo Banchero Magic Celtics 36 Jaylen Brown Celtics Magic 31 CJ McCollum Pelicans Spurs 29 Brandon Ingram Pelicans Spurs 26 Jayson Tatum Celtics Magic 23 Victor Wembanyama Spurs Pelicans 17 Jose Alvarado Pelicans Spurs 16 Jonas Valančiūnas Pelicans Spurs 15 Zion Williamson Pelicans Spurs 15 Kristaps Porzingis Celtics Magic 15

December 17 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Jonas Valančiūnas Pelicans Spurs 16 Victor Wembanyama Spurs Pelicans 13 Paolo Banchero Magic Celtics 10 Kristaps Porzingis Celtics Magic 10 Goga Bitadze Magic Celtics 8 Al Horford Celtics Magic 8 Zion Williamson Pelicans Spurs 8 Franz Wagner Magic Celtics 8 Keldon Johnson Spurs Pelicans 8 Jayson Tatum Celtics Magic 8

December 17 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Naji Marshall Pelicans Spurs 7 Franz Wagner Magic Celtics 6 Jaylen Brown Celtics Magic 6 Tre Jones Spurs Pelicans 5 Cole Anthony Magic Celtics 4 Victor Wembanyama Spurs Pelicans 4 Jose Alvarado Pelicans Spurs 4 Brandon Ingram Pelicans Spurs 4 Derrick White Celtics Magic 4 Dyson Daniels Pelicans Spurs 4

December 17 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Victor Wembanyama Spurs Pelicans 4 Goga Bitadze Magic Celtics 3 Derrick White Celtics Magic 3 Jrue Holiday Celtics Magic 2 Julian Champagnie Spurs Pelicans 2 Jonathan Isaac Magic Celtics 1 Jayson Tatum Celtics Magic 1 Jaylen Brown Celtics Magic 1 Kristaps Porzingis Celtics Magic 1 Payton Pritchard Celtics Magic 1

December 17 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Keldon Johnson Spurs Pelicans 4 Naji Marshall Pelicans Spurs 2 Zion Williamson Pelicans Spurs 2 Goga Bitadze Magic Celtics 2 Paolo Banchero Magic Celtics 2 Anthony Black Magic Celtics 1 Jalen Suggs Magic Celtics 1 Sam Hauser Celtics Magic 1 Jeremy Sochan Spurs Pelicans 1 Derrick White Celtics Magic 1

December 17 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM CJ McCollum Pelicans Spurs 6 Julian Champagnie Spurs Pelicans 5 Brandon Ingram Pelicans Spurs 5 Jaylen Brown Celtics Magic 5 Paolo Banchero Magic Celtics 4 Jayson Tatum Celtics Magic 4 Devin Vassell Spurs Pelicans 3 Naji Marshall Pelicans Spurs 3 Jose Alvarado Pelicans Spurs 3 Al Horford Celtics Magic 2

